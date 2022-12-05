鋼筋測試系統　冀2026年全自動化

建築時鋼筋水泥是必不可少的元素，土力工程處表示鋼筋的測試需求十分龐大，每年政府工務工程的鋼筋拉伸測試量逾3萬次。而土力工程處處長張偉文更表示，單在去年已有約4萬次測試，而處方亦引入全港首套「自動鋼筋測試系統」，運用科技自動化整個鋼筋測試程序。而系統的高負載六軸機械臂能夠負重40公斤及伸展至2.55米。張亦指，現時約一半的有關測試為自動化，未來可能在2026年幾乎全部自動化。被問及將軍澳跨灣大橋近期出現的工程問題，張表示有關事務並非土力工程處負責。

在成本方面，張表示，「自動鋼筋測試系統」需約600萬港元，每年維修費亦是約50萬港元。此外，張亦希望，人類可以做一些高階的事務，例如如何將現有系統優化、研究石屎吸收二氧化碳、回收物料重用和重用回收玻璃等，而未來2至3年亦有很多大型工程。處方亦指，這些自動系統亦加入環保元素，採用太陽能發電，減少碳排放。處方又補充，深水角工務區域試驗在天文台上安裝逾160塊太陽能光伏板，最高發電功率達86千瓦，每年可利用陽光生產約10萬度電，大約為本地30個家庭1年的用電量；而光伏板發電亦可減少發電廠產生的二氧化碳，所以每年可減少約40噸二氧化碳排放。

在使用方面，首先機械臂會自動從樣本架上抽取需要測試的鋼筋，掃描樣本的標籤，再量度其重量及長度，如要進行鋼筋表面形狀的測試，機械臂會把鋼筋送到特製的鋼筋表面形狀量度裝置。該裝置設有三個黑白CMOS鏡頭以不同角度拍攝鋼筋，而圖像處理器會以數位形式透過搜尋黑白的轉變從而作出量度。如果樣本屬於卷鋼筋，系統會自動根據測試標準的要求先把鋼筋放入加熱箱中加熱約一小時，再進行拉伸測試，當一切準備就緒，機械臂會將鋼筋放入拉力測試機，並自動開始鋼筋拉力測試。拉力測試機上裝設了光學引伸計，以實時量度鋼筋進行拉伸測試時的長度變化，其解像度可達1微米，並能自動偵測鋼筋頭縮的位置，測試完成後，機械臂會根據測試結果把已測試的鋼筋放置到指定的收集箱，以便工作人員於稍後清理。同樣地，所有測試數據會自動即時上傳電腦，減低記錄出錯及人手輸入電腦時出錯的機會。