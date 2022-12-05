調理月經失調　勿濫攻濫補　重治腎肝脾

月經失調是不少女生煩惱的事，月經的周期、經期、經量、經質發生異常，已屬月經失調。有中醫師表示，月經失調多數跟臟腑功能失調或氣血不和有關。中醫治療月經失調會結合月經期、量、色、質的變化，以及患者的全身症狀來判斷中醫的證型，常用治療方法包括補腎、健脾、疏肝和調理氣血。

基督教聯合那打素社康服務註冊中醫師季霖表示，月經是女性有規律、周期性的子宮出血，由於「月月如期，經常不變」，故又稱作「月信」、「月事」。正常的月經一般每月一次，周期為28天左右，行經3至7天，經量中等，經色暗紅而無血塊，質地不稀不稠。但不少女性曾月經失調，譬如月經周期提前、延後或無定期；行經時間超過7天；月經量明顯有增減。經間期出血，即排卵期出現周期性的小量陰道出血，以及痛經，也是月經失調。季指出，臟腑失調以腎虛、脾虛和肝鬱較為常見。脾腎虧虛多見月經周期不定、月經量少色淡；肝鬱常見經色紫紅有塊，伴胸脅作脹氣血不和則包括氣虛、氣滯；血虛、血熱、血寒和血瘀等。氣血虧虛常見月經色淡質稀；血熱常伴經量多色紅質稠；血寒常見量少色黯，喜溫畏寒；血瘀常伴月經量多，色紫黯、質稠有血塊。

治療月經失調，要順應月經周期中陰陽氣血的變化規律，經期時避免過寒過熱、大辛大散，以免滯血或動血；經後要調補，勿濫攻；經前宜疏導，勿濫補。不同的年齡階段亦有不同的治療重點，青春期少年重治腎，生育期重治肝，更年期重治脾。醫師推介兩款調理月經的食療湯譜，分別是熟地黃耆雞湯和丹參首烏排骨湯，同樣以補腎健脾、調和氣血為目的。