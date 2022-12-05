東方日報A1：港復常遲緩　應加快放寬

全球新冠疫情持續近3年，很多地方紛紛踏上復常之路，但防疫及復常均「慢九拍」的港府於過去兩個多星期未有再放寬防疫禁令，並以疫情升溫為由堅持在復常路上原地踏步。數據顯示，雖然近日單日新增確診重上一萬宗水平，但重症及死亡個案並無顯著增加，維持在低雙位數。醫管局前行政總裁梁栢賢指，日本同樣新增確診數字高企，但重症及死亡個案未見大增，當地已步入全面復常階段，反觀本港復常遲緩，應借鏡日方加快解除疫禁步伐。有醫生認為，最近本港疫情反彈非輸入個案主導，故不應阻礙對現時「0+3」入境檢疫安排再作放寬。

梁栢賢近日多番在社交平台發文談及本港復常方向。他昨日再撰文稱剛從日本回港，感覺本港入境暢順，雖然仍要在機場接受核酸檢測，但過程快捷。他稱，目前日本已廢除旅客入境需接受核酸檢測的要求，旅客只須申報健康情況及符合新冠疫苗接種要求便可入境，之後亦不需任何檢測。

梁栢賢稱，雖然日本感染個案仍高企，但重症及死亡人數並無明顯增加，社會經濟及民生方面已步入全面復常；反觀香港復常雖有進展，但速度仍比其他地方慢。他認為在高疫苗接種率和提供有效藥物治療下，加上市民的自律，香港是絕對有條件盡快取消所有防疫限制，邁向全面復常。

港府對上一次放寬防疫措施是在上月中，期間本港單日新增確診數字雖然由約8,000宗，反覆攀升到約一萬宗水平。但期內單日新增的危殆及嚴重個案維持在十多至廿多宗水平，最多不超過29宗；而死亡個案亦同樣徘徊在單位數至低雙位數水平，最多不超過26宗。相關數據反映本港疫情走勢與日本有相似之處。

除了日本步向復常，台灣日前已解除戶外口罩令，內地早前亦放寬多項防疫措施，包括對入境人員由現時的7天集中隔離加3天居家健康監測，調整為5天集中隔離加3天居家隔離；取消入境航班熔斷機制；不再判定密切接觸者的密切接觸者等。梁栢賢認為，內地防疫政策已慢慢從「圍堵」進入「緩疫」階段，相信很快會放寬通關要求。

呼吸系統專科醫生梁子超認為，本港近日疫情反彈因為整體免疫衰退引致，上一次大爆發是於今年2至3月，距今時間較長，自然傳播的免疫力正衰退。

他認為相關情況不影響港府對「0+3」入境檢疫安排再作放寬，強調近日疫情反彈「係本地帶動，唔係外地主導香港疫情」，並且現時輸入個案仍僅佔每日整體確診數字的6%至7%，半數以上患者均於機場核酸檢測中找出，「就算外地來港人流增加，最多對整體疫情加多幾個百分比，『0+3』都係會傳播，無論『0+幾』其實對疫情都唔會有好大影響」，但對來港人士吸引力則非常多。

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