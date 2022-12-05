江澤民遺體移往八寶山革命公墓火化　多名領導人送別

前國家主席江澤民的遺體周一(12月5日)在北京八寶山革命公墓火化。國家主席習近平率領上屆和現屆政治局常委，早上到中國人民解放軍總醫院作最後送別，前國家主席胡錦濤亦有到場。眾人之後護送江澤民的遺體前往火化。

中國人民解放軍總醫院告別室莊嚴肅穆，上方懸掛着黑底白字橫幅，寫有：「江澤民同志永垂不朽」，橫幅下方正中是江澤民的大幅彩色遺像。江澤民的遺體安臥在鮮花翠柏叢中，身上蓋上中國共產黨黨旗；遺體前擺放着其夫人王冶坪率全家敬獻的花籃，緞帶上寫有：「你永遠活在我們心中」。

上午10時，習近平和胡錦濤等人來到解放軍總醫院告別室，向江澤民遺體三鞠躬。隨後，習近平等向江澤民同志的夫人王冶坪和親屬表示深切慰問。10時15分，8名禮兵荷靈，伴着哀樂緩緩走出告別室，眾人護送江澤民的遺體上靈車。

10時25分，靈車在各人連同治喪委員會辦公室成員和江澤民親屬的護送下，徐徐駛向八寶山革命公墓，沿途有市民送別，向江澤民的靈車行注目禮。上午10時45分，靈車駛進八寶山革命公墓，習近平和江的親屬向遺體作最後訣別。

官媒報道指，江澤民病重期間和逝世後，習近平、李克強、栗戰書、汪洋、李強、趙樂際、王滬寧、韓正、蔡奇、丁薛祥、李希、王岐山、胡錦濤等領導人曾前往醫院探望，或通過各種形式對江的逝世表示哀悼，並向其親屬表示深切慰問。

江澤民因白血病合併多臟器功能衰竭，上周三(11月30日)中午12時13分在上海逝世，終年96歲。起靈儀式上周四(12月1日)在上海華東醫院舉行，靈柩其後由專機送往北京。