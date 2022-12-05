涉2019年刑毀將軍澳警署　男子認暴動罪判囚32個月兼賠政府3千元

2019年8月5日全港多區均有示威衝突，有示威者曾於當日凌晨包圍將軍澳警署，並向警署投擲物件。一名當日以磚擲碎警署玻璃的青年，於事隔逾年後被捕，今(5日)於區院承認一項暴動罪。法官姚勳智指是次暴動規模不少，使用的暴力程度及威脅性高，且以警署作為目標，影響警民關係，以及政府需花費13.3萬港元維修警署，事件亦對公眾開支造成負擔，而被告主動及積極參與其中，案情嚴重，考慮後將青年判囚32個月，並令青年須向政府賠償3,000港元。

辯方求情指被告譚嘉強(24歲)初犯，案發時受群眾影響，入世未深而一時衝動犯案，現已得到沉重教訓，不會重犯。辯方又指被告父母身患重病，而被告初出生不久便要進行大型的切取部分大、小腸手術，致他每兩小時便要去廁所，亦因而未曾試過睡超過2小時，但被告仍然努力完成副學士課程，並正修讀學士學位。法官判刑後着被告在獄中好好反思，勿再犯事，努力學習，日後報答關心他的家人、親友。

案情指2019年8月4日於將軍澳有獲批的遊行及集會，警方因保安理由而把將軍澳警署報安室正門的閘門鎖上。同日下午5時許，卻有數百名示威者聚集在正門外，部分向警署投擲雞蛋、石頭及照射鐳射光等。至案發當日凌晨，包圍警署的示威者增加至數百人，他們大聲叫囂亦不時投擲物品，亦有人用鐵枝、金屬剪刀等破壞警署鐵閘，及以大型彈叉投擲硬物，令警署外牆有多塊玻璃被擊碎。而被告則被警員目睹身處示威者中，並曾向警署投擲磚塊，擊碎警署外牆一塊長方形玻璃。被告後隨示威者四散，並在住所大廈大堂被警員截停拘捕。該次暴動使近百塊玻璃被繫碎，警署外牆亦被噴上字句等，警署事後花費逾13.3萬港元維修。

案件編號：DCCC 135/2021