擬建將軍澳綫南延綫涉填海　居民議員憂加劇區內空氣及噪音污染

政府提出「三鐵三路」計劃，並預期今年12月到明年3月進行公眾諮詢，「三鐵三路」包括深西部鐵路、中鐵線、將軍澳線南延線、北都公路、沙田繞道及將軍澳油塘隧道，有議員表示，興建將軍澳綫南延綫涉及填海，引起當區居民反對。

議員林素蔚今日(5日)在電台表示，過去收到超過1萬名日出康城居民意見，大多居民反映，過去幾年興建將軍澳藍田隧道及將軍澳跨灣連接路工程時，已令區內塵土飛揚。他們擔心再有填海工程，會造成空氣及噪音污染，影響身體健康。她建議當局研究以高架橋或陸路方案，代替填海，亦可考慮以輕軌取代。另一議員顏汶羽在同一節目表示，將軍澳油塘隧道與將軍澳藍田隧道功能高度重覆，並質疑為何落腳油塘，指油塘是很小的社區，擔心會令油塘交通「塞爆」。

運輸署助理署長梁世豪指出，現時將軍澳隧道是偏向北面，即將通車的將藍隧道是偏向南面，現時建議的將軍澳油塘隧道，是偏向中間，功能沒有重叠，亦希望可藉此平均分佈車流。對於有議員關注加重油塘交通負擔，他說日後可順道改善道路安排，理順交通。