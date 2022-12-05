被指疏忽照顧狗隻　拯救遺棄寵物中心負責人否認控罪明年再訊

拯救遺棄寵物中心（RCAP）負責人黃慧賢與另一名前董事涉嫌因照顧狗隻的事宜起爭執，警方接報到場，發現黃涉嫌沒有妥善照顧狗場內其中5隻唐狗，導致牠們出現皮膚問題，黃因而被控一項傳票罪。她不認罪，案件原定今（5日）在屯門裁判法院開審，但沒有律師代表的被告表示未有仔細閲讀過相關文件，暫委裁判官鄭潤聰為公平起見，決定將案件押後至明年3月31日再訊。被告准繼續保釋，但要交出1,000港元現金，但要遵守不得離港、居住在報稱地址，及不得接觸控方證人等條件。

64歲被告黃慧賢，被控1項殘酷對待動物罪，傳票控罪指她在2021年8月5日，在天水圍流浮山上白泥31號拯救遺棄寵物中心內胡亂或不合理地因疏忽照顧，導致5隻狗受到任何不必要的痛苦，即1隻棕白色成年唐狗、2隻棕褐色成年唐狗及2隻黑棕褐色成年唐狗受到不必要的痛苦。

裁判官向被告解釋控方案情，指被告是涉案中心的創辦人兼董事，第一控方證人亦曾任董事，但之後因與被告意見不合而停任職位。其後證人報警稱有犬隻受虐，警方及獸醫到場後，發現該中心有290隻狗、4隻貓、2隻龜及1隻豬，現場有足夠水和食物，環境適切，不過其中5隻唐狗被發現有皮膚問題。被告不爭議該5隻狗患有皮膚問題，但她強調自己只是場主、並非狗主，指其中4隻狗的晶片登記主人根本是第一控方證人。被告又指，營運該中心主要靠市民捐助，沒有能力帶每隻狗去看獸醫。裁判官最後提醒被告「你咁樣自己搞得唔好、搞唔掂呢，我唔評論啦，你自己諗清楚啦」，並吩咐被告在押後期間必須諮詢法律意見及閱讀相關文件。

案件編號：TMS 1143/2022