涉與詹培忠父子串謀欺詐　商人缺席聆訊　450萬元保釋金被充公

前立法會議員詹培忠及其兒子詹劍崙於去年被廉署檢控，指他們為一間上市公司配售可換股票據時，涉嫌隱瞞秘密「買殼」協議，與一名男商人串謀欺詐聯交所及該公司。另有一名無業女子亦懷疑涉案。案件於10月在區院提訊時，涉案男商人沒有到庭而被法庭頒令通緝，法庭今（5日）開庭處理該商人及其擔保人的保釋金充公問題。法官最後決定充公商人的450萬港元保釋金，至於其3名擔保人合共150萬港元的人事擔保是否會被充公，則押後作書面判決。

案中被頒令通緝的被告馬鐘鴻（48歲、商人），今天仍沒有到庭。控方表示被告的保釋條件包括每天向廉署報告翌日行程、宵禁、帶上定位裝置、居於指定酒店、不得搭船、往警署報到及不得離港等。廉署人員於本年10月3日未能收到被告通知翌日行程，且發現他沒有到警署報到，所居酒店亦不見其蹤影。翻查酒店閉路電視後，發現被告於當日清晨4時已離開酒店，後便不知所蹤。控方指被告棄保潛逃，且違反多項保釋條件，及其人事擔人亦應有責任確保被告遵守有關條件及準時出庭，遂向法庭申請充被告及擔保人的保釋金。

至於3名分別為馬鐘鴻作人事擔保的親友，包括交出100萬港元的大嫂，及分別交出40萬及10萬港元的兩名年長親男女親友，3人均有出庭解釋，請求法庭不要沒收他們的保釋金；馬鐘鴻另涉一宗於裁判法院處理的非法入境案件，早前同樣缺席沙田法院的聆訊，法庭因而再就此案頒令通緝，該案的擔保金是否被充公則押後至12月13日處理。

案件編號：DCCC 440/2022