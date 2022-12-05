小天瑜家屬上月首次跟醫管局開會　坦言解開部分醫療事故疑團

7歲女童周天瑜命途多舛，2018年罹患橫紋肌肉瘤後，兩年後再歷醫療事故並淪為「植物人」，其家人在Facebook設立專頁，一直更新女兒情況，包括天瑜早前可坐輪椅到醫院室外放風及返家，以及對外來接觸有前所未有的強烈反應。天瑜父親昨晚(4日)發文指，上月首次跟醫管局高層開會，解開其對醫療事故的部分疑團；又指上周自己及兒子均確診新冠肺炎，故過去一周未能探望天瑜，幸好沒有傳染予她。

就與醫管局高層的首次開會，天瑜父親續指，當時無讓任何議員或律師陪同，也沒有傳媒採訪，雖然他不便詳細透露會議的敏感內容，不過形容當時接見他的高層表現岀真誠和樂意溝通的態度，即場解答了瑪麗醫院在過去兩年來未曾正面回答的一些問題，坦然總算解開了其部分的疑團，惟當局指大部分問題仍有待調查，並承諾會再以書面回覆。

治療方案方面，天瑜家人曾聯絡中醫，其中一人答應跟進她的情況，不過疫情下一直無法落實。隨着醫管局近月放寬疫情管控，加上天瑜已試過成功岀院回家度假，故家屬再度向醫管局高層提岀盡快重啟及落實天瑜的中醫治療計劃，因為西醫再無任何相關積極治療方案，認為中醫是目前唯一希望。網民紛紛留言祝福天瑜早日康復，期望中醫治療可為其帶來幫助。