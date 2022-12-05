MIRROR騷墮屏意外　紅館經理須審批重量圖則　無揭虛報遭質疑

MIRROR紅館演唱會墬下屏幕事故發生逾4個月，早前有調查工作小組成員指出，相關屏幕的重量虛報為意外原因之一，今天(5日)有報道指，作為場地管理者及最終工程審批把關的康文署，是重要關鍵的角色。

早前相關有調查工作小組成員透露，承辦商「藝能」7月中首次提交懸掛裝置的圖表，並已獲康文署審批，承辦商隨後再於開場前三日、即7月22日再作修改，康文署結構工程師經計算後，確認其符合結構安全要求。

該報道指，引用相關場地的《租用條款》，指出有條款要求租用人須在限期前提交場地安排方案予署方場地(紅館)經理批准，包括懸掛器材位置和重量圖則，連同經理所要求的器材總負荷量、將器材升高至預定位置的詳細方案等。而如有任何修改，須在至少兩周前提交準確詳盡資料，否則經理有權不批准修訂。

因此，相關資料提交的時間、懸掛裝置的重量及負荷資料的準確度，以至場地經理審批的權限及相關工程知識等方面，均遭到公眾的質疑及進一步了解詳情。本報正向就上述情況正向康文署查詢，正等待署方進一步資料回覆。