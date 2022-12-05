65%受訪者指政府對更年期支援不足　政黨倡打破社會負面標籤

香港有約73萬女性年齡介於45至55歲，此階段的女性大部分正經歷更年期，惟有議員批評，政府和社會針對更年期女性的支援「係咩都冇」。有政黨早前進行調查，了解本地婦女面對更年期狀況，有約6成半受訪者認為政府對更年期的支援和資訊不足，也有逾半受訪者未有就此求醫。

更年期是每個女性的必經階段，短期症狀有心悸、潮熱、失眠、抑鬱、性功能障礙等；長期可能導致反覆尿道感染、尿失禁、骨質疏鬆症、冠心病、中風等。政黨在10月中初至11月中旬以問卷形式調查1,256人，其中超過3成受訪者表示自己進入更年期、近3成人表示已過更年期，但約1成半人表示不肯定，反映女性對更年期症狀和認知不足。

政黨建議婦女健康中心、母嬰健康院及地區康健中心可提供更年期評估和檢查服務；針對中醫和西醫服務，可使用激素替代療法、針灸等療法。社會方面，應加強宣傳教育，改變社會對更年期的負面標籤。議員葛珮帆更批評，「香港政府針對更年期係咩都冇」，加上社會忽視，針對更年期婦女的支援更為缺少，她建議政府發展全民子宮頸普查計劃、全民乳癌篩查計劃，同時加強心理輔導的支援。