正覓3至4幅市區地建簡約公屋　房屋局：單位造價僅68萬元

《施政報告》提出簡約公屋，擬5年內提供3萬個單位予住於不適切居所的公屋輪候人士。房屋局局長何永賢說，現時劏位租金中位數4,800港元，平均呎價達40港元，而簡約公屋的租金會是傳統公屋的9折，料僅約570至2,650港元，平均呎價僅約5至8港元。她說除了現時兩幅屯門近輕鐵青松站、近菁田邨，以及上水蓮塘尾近粉嶺高球會及元朗攸壆路近錦綉花園的用地會建簡約公屋外，亦正於市區找出3至4幅用地，料明年初會公布新地詳情。而簡約公屋會交由第三方機構負責營運及服務住戶。

3萬個簡約公屋造價達320.9億港元，平均每個單位成本約107萬港元，議員質疑簡約公屋造價過高，何永賢解釋，項目設計、建築工程項目的267.9億港元中，不少屬地區排污、去水等公屋外的設施建設成本，當中約200億才是真正簡約公屋的建築成本，稱單位平均造價68萬港元，其餘為營運費用、聘請額外人手加快建屋的開支。她又說，當局正審視簡約公屋將來能否重用，認為開支是有價值的。

被問到簡約公屋均於偏遠地區，何指出，蓮塘、元朗的簡約公屋僅約2,000至3,000間，政府會要求偏遠簡約公屋的營運商安排接駁車，往返公屋至鐵路站等。而屯門已為成熟社區，未來亦會集中新界、九龍等的成熟地區，甚至港島區。