中一自行分配學位申請表明派發　家長須下月3日至17日提交

教育局明日(6日)派發中一自行分配學位申請表格，參與2021/23派位年度中學學位分配辦法的小學，將收到申請表，分發予應屆小六學生家長，有意參加的家長需在下月3日至17日間交回申請予有關中學，由本年度開始，家長可透過「中一派位電子平台」向中學遞交申請表及個別學校所要求的其他文件。結果將於明年3月31日公布。

教育局發言人表示，家長如欲為子女申請官立、資助、按位津貼中學及參加派位的直資中學的自行分配學位，必須填妥申請表，連同個別學校所要求的其他文件，在明年1月3日至17日直接交回有關中學，也可以透過郵遞申請。收到郵遞申請後，有關中學會寄回「家長存根」，以作保存。學生如非就讀參與派位的小學，包括合資格的新來港兒童，家長可透過電話預約前往教育局學位分配組索取有關申請表。

如學生獲參加派位中學錄取，將於明年3月31日收到通知，家長毋須回覆學校接受學位與否。自行分配學位階段的派位結果將於2023年7月11日與統一派位結果一併公布。另外，為配合「智慧政府」策略，教育局由2023年起將中一入學申請電子化。若家長已登記成為「中一派位電子平台」用戶並以「智方便+」綁定帳戶，可透過該平台遞交自行分配學位申請及查閱申請結果。教育局鼓勵家長及早登記使用「智方便+」。