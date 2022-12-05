糖尿兼晚期腎病患停RASi存爭議　中大研究：增心腎併發風險

糖尿病是香港及全球心臟病、中風及腎衰竭的主要成因之一，而香港有一半需洗腎的病人均屬糖尿病患者。中文大學醫學院的研究團隊進行了一項大型研究，分析10,400名2型糖尿病併晚期腎病患者停用常用的降血壓藥物RASi後患上心血管病、末期腎病、心臟衰竭及死亡的風險，發現會增加相關患者出現心腎併發症的風險。結果已刊登於國際醫學期刊《刺針》旗下的《eClinicalMedicine》。

團隊指出，醫學界對糖尿病晚期腎病患者應否停用RASi類降血壓藥物仍存在爭議，因為該藥有增加高鉀血症風險的副作用，中大醫學院臨床藥理學和內分泌及糖尿科團隊利用「香港糖尿病數據庫」，共分析了10,400名於2002年至2018年期間，曾經接受RASi類降血壓藥物治療的2型糖尿病併晚期腎病患者的數據。當中8,634名患者在進入晚期腎病階段6個月內，仍然持續服用RASi 類降血壓藥物，其餘的1,766人則停止了服用RASi類藥物。

該項研究的隨訪中位數為3.6 年，團隊人員分析患者發生主要心血管事件、末期腎病、心臟衰竭和死亡的風險。結果顯示，與持續服用RASi類藥物的患者相比，停止服用RASi類藥物的患者患上末期腎病的風險增加30%，出現主要心血管事件的風險增加27%，患心臟衰竭的風險大幅增加85%，但全死因死亡率則無差異。