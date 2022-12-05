破壞港島新界220個金塔及神像　埃及裔鐘錶商人落網

元朗水尾村昨晚又有祖墳金塔被打爛。

警方於今年4月至今，接獲214個「祖墳金塔」及3間寺廟的6個神像遭人蓄意破壞。經深入調查後，昨日（4日）以涉嫌「摧毀或損壞財產」罪，拘捕1名38歲外籍男子。據悉，疑犯埃及裔，持香港身份證，報稱鐘錶商人。

警方表示，被破壞的祖墳金塔屬於不同姓氏，涉及15個地點，當中13宗位於北區，包括打鼓嶺、落馬洲、屯門、元朗及大埔，西貢及大嶼山亦各有1宗，另外沙田、葵涌及筲箕灣各有1間寺廟的神像被打碎。該些祖墳金塔位處偏僻的山坡，寺廟則於行車路旁邊。經祖墳家屬和寺廟負責人點算，均沒有任何財物損失。

警方於案發後展開調查，根據資料收集，經情報分析及查看大量「天眼」錄影後，發現疑犯多次出現案發現場，時間與案發日期脗合，相信他與案有關，並成功鎖定目標。昨日凌晨2時15分，新界北總區重案組探員掩至尖沙咀，拘捕該名埃及漢，並將其帶署扣查。警方經盤問，發現他於被捕前，即昨日凌晨零時50分，曾駕車到筲箕灣愛民街破壞路邊一寺廟的神像。

疑犯居於九龍區，每次均駕駛私家車犯案，警方在其車上檢獲犯案工具。警方將循疑犯背景、精神狀態等多角度調查犯案動機，惟初步排除涉及個人糾紛，亦非針對特定姓氏或寺廟神像，且與盜竊無關。稍後，警方將控告疑犯「刑事毀壞」罪名。警方對破壞金塔和神像行為予以嚴厲譴責，除對先人及部分市民的信仰不敬外，亦會觸犯法例。刑事毀壞屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判監禁10年。新界鄉議局感謝警方破案拘捕疑犯。

另外，有元朗水尾村村民今日在社交網發文，指昨晚接獲行山人士報告，水尾村葬區有山墳金塔被不法分子破壞。該村村民今早(5日)進行巡查，發現有10多個金塔被打爛、以及山墳被破壞，有關苦主已即時報警處理 。該村嚴正警告破壞分子，多行不義必自斃，天理不容，有損陰德，必受天譴！警方表示，今午12時17分，水尾村有村民報案有多個山墳金塔被破壞。