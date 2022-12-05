涉緊捉學生手臂致瘀傷　小學署理副校長稱出手為防事主跌倒

小學署理副校長涉嫌在授課期間，疑因小六男生掟筆，用手捉緊對方的手臂，令男童手臂有瘀傷。該案今（2日）在東區裁判法院續審。裁判官裁定控罪表證成立後，被告自辯稱，當日為了有效控制事主及防止他因掙扎而失平衡跌倒，故才加大力度去捉緊他的手臂。

52歲被告高偉業，報稱任職教師。控罪指他於2021年4月30日，在某學校身為對男童X，負有管養、看管或照顧責任的人，故意襲擊X而可能導致他受到不必要的苦楚。被告供稱，當日同學需要在常識課時段觀看一場演講的直播，而他沒有規定同學必須認真觀看直播，只要在不騷擾他人的情況下，同學可以離座抄寫家課冊及休息。期間X離座抄寫家課冊，但是在他返回座位時，被告突然聽到啪的一聲，以及見到一支筆在其教師桌上滾動。

被告續指，當他意識到是X掟筆後，他即時詢問X，但是X毫無反應。被告稱因擔心X會傷害他人、要避免X連家課冊都扔出，以及X仍沒有反應，故才用手捉緊他，以提醒他正被老師關注。惟X大幅度郁動身體以掙扎，身旁同學見狀避開，被告擔手X會失平衡跌倒及導致其他同學受傷，故才用力將X推移往白板的方向。被告又指，如果違規學生不聽勸喻，老師可以用最低力量去制止學生，「你想制止佢，禁手咪得，無理由禁其他身體部位。」

案件編號：ESCC 504/2022