涉容許囚犯獄中用電話　懲教助理與囚犯否認控罪案件開審

2名懲教署人員涉嫌串謀他人，以縱容1名囚犯未經授權管有及使用手提電話，及為該名囚犯將未經授權的香煙帶進監獄。廉政公署經調查後，共拘捕5名男子，控以串謀公職人員行為失當罪。其中一名懲教人員及2名曾在囚人士不認罪，案件今（5日）在區域法院開審。控方讀出開案陳詞指，該懲教人員在塘福懲教所工作期間，容許在他監管下的一名在囚被告，在半年內用手機打出逾2,000個電話，當該在囚被告投訴電話卡信號不佳時，該懲教人員更替對方向電話公司查詢。案件明續審。

本案共涉及5名被告，分別為楊敬倫（43歲、一級懲教助理）、李浩維（26歲、二級懲教助理）、王帝俊（前稱劉燕俊、28歲）、張銳明（36歲）及林翰祺（23歲）。楊及王被控於去2020年7月16日至10月23日，串謀使楊在履行公職期間，無合理辯解而縱容王未經授權管有及使用一部手機，及協助王改善電話儲值卡信號接收情況。李、王、張及林另涉串謀使李在履行公職期間，無合理辯解而縱容王未經授權管有及使用一部手機，及為王將香煙帶進塘福懲教所。王另被控妨礙司法公正罪，控他於同年8月18日至20日，在塘福懲教所與另一名在囚人士串謀妨礙司法公正，即當懲教署調查違反《監獄規則》的博彩活動時，由該在囚人士代王表示自己是該博彩活動的參與者；及在懲教署的紀律程序中，承認參與博彩活動的參與者。李和林早前認罪，分別判監7個月及6個月，餘下3人則否認所有控罪，案件須開審。

據控方開案陳詞指，楊敬倫及李浩維案發時駐塘福懲教所，其餘3名被告均曾在塘福懲教所服刑；張銳明及林翰祺分別於2020年5月及9月出獄。同年6月至10月期間，王帝俊在塘福服刑及由楊和李監管，期間王曾透過2個電話儲值卡，打出共2275個電話及收發過1889個短訊。王更於同年10月22日，向楊表示手機信號有問題，稱無法打電話和上網，楊表示會替他跟進，又著王保持低調；事後楊曾向電話公司查詢，並指電話卡由他居於大嶼山的家人使用。同年8月18日，王在塘福與3名囚犯透過一副自製的棋子賭博，多名囚犯圍觀，懲教人員巡邏時撞破。王事後向圍觀囚犯提議，要求對方為自己「頂包」及會支付數千港元，一名李姓囚犯答應，王其後著林翰祺轉帳2000港元給對方。此外，王在同年9月和10月曾發短訊給林，要求林替他增值電話卡，林照做。王又多次發送短訊給林，著林指示李為王購買香煙。事後林和張在一個Whatsapp群組內，著李買香煙給王，李同意等有機會，他會將香煙轉交王。同年10月23日，王被搜出身上攜有非囚犯在獄中可購得的香煙品牌。

案件編號：DCCC 299/2021