今增9508宗確診　輸入佔665宗　另多20患者離世

本港新冠疫情漸趨穩定。衞生署衞生防護中心公布，今日(5日)本港新增9,508宗確診個案，包括8,843宗本地個案，以及665宗輸入個案。醫管局則新增20宗確診病人在公立醫院離世，為10男10女，年齡介乎64至97歲，當中5人來自院舍；另有2名死者已打4針。第5波截至目前累計10,613名新冠死者。

至於變種株方面，今日無新增相關個案。衞生防護中心表示，截至今日零時零分，衞生署公共衞生化驗服務處在本港的輸入個案中累計發現225宗XBB、6宗XBD、8宗BA.2.75.2、7宗BA.4.6、13宗BF.7及36宗BQ.1.1亞系個案，另累計發現104宗XBB、18宗XBD、1宗BA.2.75.2、4宗BF.7及121宗BQ.1.1本地亞系個案。

院舍方面，新增27間院舍出現個案；涉及21間安老院舍及6間殘疾院舍，共有45名院友及10名職員染疫，故有82名院友列為密切接觸者，需要接受檢疫。學校方面，共有1,000間學校呈報共3,036宗個案，涉及2,577名學生及459名職員；有22間學校因疑涉及傳播，個別班別要停課一周。

另外，醫管局表示，過去一周有358名來自安老院舍的確診病人入院，較11月第4個星期及11月第3個星期的341人和299人持續上升。當局對情況表示關注，會密切監察情況，與相關政府部門及安老院舍保持密切溝通，加強外展團隊對安老院舍的醫療支援。