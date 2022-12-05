涉就水警總督察殉職發煽動言論　前警員：「係晦氣嘅反話」

水警女總督察林婉儀去年9月在沙洲對開追截走私快艇時墮海，遺體及後尋回。警方之後發現一名已辭職男警，曾在網上說「最好就死X埋喇」、「得閒問吓啲狗魚餐點做囉」，被指發布仇恨言論。該前男警否認「作出一項或多項具煽動意圖的作為」罪，裁判官今日(5日)在西九龍法院裁定表證成立。被告自辯時強調對林離世感震驚及傷心，他所說的不過是晦氣的反話，指向的是允許林追快艇至大陸海域及累死林的警官，被告更說他平時就喜歡講反話，例如他知道女友「好靚」，但會對女友說：「你唔好化妝化到成隻豬扒咁啦！」

26歲被告崔駿民，報稱無業。他被控於2021年9月25日至28日期間，在Facebook發表公開陳述，意圖引起憎恨或藐視香港特別行政區政府。被告自辯時透露，自己在內地出世，自小立志參軍，2010年來港，2017年第4次投考警察終於成功。被告指，9月25日從報道得悉有關林婉儀的新聞。她其後聽過有同僚提及林追走私快艇「追過界」至大陸水域，被告替她的離世感不值，出於「愛之深責之切」，所以才說「狗官」等字眼。

對於被告曾說「希望有得認魚啦」、「你問吓啲狗點做魚囉」，被告解釋「魚」是指遺體，「狗」則指那些當日指揮林的警官，因為他們「睇住佢(林)過界都唔喝停佢、累死佢」。被告續說，當時他相信林已經過身，他心情欠佳，又因自己幫不到忙，覺得「好忟」，為着宣洩情緒，才發晦氣說出上述說話。他強調這純粹反話，更舉例說：「正如財散人安落，唔通財散真係會安落咩？」他主要是希望類似事件不會重演，沒詆毀或貶低的意思，也不認同自己的貼文有損警隊聲譽。案件將於周三(7日)續審，被告屆時會接受控方盤問。

案件編號：WKCC 4617/2021