安以軒夫陳榮煉不法賭博案　涉83罪名今開審

澳門德晉集團主席、藝人安以軒的丈夫陳榮煉，去年11月涉嫌在內地實施開設賭場犯罪行為，被澳門當局拘捕。陳榮煉被控涉不法經營賭博、詐騙和清洗黑錢等合共83項罪名，案件今日(5日)在初級法院開審，9名被告中僅陳榮煉1人到場，其餘均缺席並獲法庭接納。陳在上午約10時由獄警押解下到庭，他今日身穿黑色西裝，戴防疫面罩及口罩出庭，於庭上保持沉默。

首名答辯證人是在德晉集團的賭廳任職場面經理，她作證時指入職時已得悉德晉有賭底面業務，又指出賭底面時有人負責記錄，帳單上亦會以星號代表自家底面公司，三角形代表外家底面公司。由於多名控方證人未有到庭，改由合議庭主席代為宣讀證詞，其中多人指出曾在德晉貴賓廳賭底面或電投，相關款項派彩均經貴賓廳帳戶，若有問題可即時致電帳房職員協助處理，亦有證人稱在賭底面前會事先致電通知陳榮煉。

案情指，陳榮煉操控及利用德晉貴賓會，在六大博企內以較高碼佣吸引賭客「賭底面」。在2014年4月至2020年2月，總轉碼數約349億澳門元，至少賺取約15億澳門元的不法利益，導致政府損失5.7億多澳門元博彩稅收。他另還涉經營電投、清洗黑錢。陳又被控一項黑社會競合犯罪集團罪；賭底面涉及39項「在許可地方內不法經營賭博罪」；33項相當巨額詐騙、8項相當巨額詐騙罪未遂；1項不法經營賭博罪；1項有加重情節的清洗黑錢罪。