政Whats噏：議員前廳交流會請願遭投訴　謝偉俊：官員態度奉旨

新一屆立法會運作咗近1年，不過有指議會生態同過往好唔同。議員謝偉俊今日(5日)出席網台節目時，提到議會變得有效率咗，無咗啲好亂嘅嘢，不過對於監察政府方面係弱咗，甚至啲官員態度都奉旨咗，佢就覺得唔恰當喇。佢舉例有議員試過喺前廳交流會拎住請願嘅文件，打算同官員合照，但最後議員竟然收到投訴，指點解要喺前廳交流會做呢啲嘢，謝就認為呢種事好平常，因為香港係自由發表意見嘅社會。

另外，2019年反對修訂《逃犯條例》衝突中有逾萬人被捕，仍有約7,000多人未有發落。身為律師嘅謝偉俊指法治牽涉到有法要執行，但有啲情況都可以從寬處理，當政治環境真係安定啲時，係咪可以考慮從輕處理年輕人嘅案件呢。至於被問到檢控同審訊過程過慢時，謝指律政司應該加快檢控速度，快啲決定告定唔告，佢亦都話律政司近期喺免針紙案同外聘律師案上接招接唔停。

被問到香港係咪無咗好多自由時，謝偉俊指現時的確無咁多，但過往出現濫用自由嘅情況，例如議會曾發生宣誓風波，不過佢有信心等到國際形勢好轉時，情況會有所改變。另外方面，又有好多人對政治唔滿意，好似一個壓力煲，幾時爆都唔知。