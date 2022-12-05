藉酒莊走私2萬支茅台兼洗黑錢　48歲女商人被捕涉1.8億元

澳門出現破億走私兼洗黑錢案！一名報稱商人的48歲女子於今年8至10月期間，涉嫌走私及清洗黑錢被拘捕，澳門司警今日(5日)表示，行動中檢獲大量現金、賭場籌碼，以及2萬支茅台酒，共值約1.8億港元，警方相信涉案女子應客人要求，不法將茅台酒偷運到內地，現亦調查被捕女子的11名朋友及職員，不排除涉及案件。

被捕女子姓金，為澳門居民，警方查問時有人否認犯案，對於相關籌碼及現金來源，供認是1名內地男子透過入股投資及商業行為所得，但警方調查後發現，有關男子已多年沒有入境澳門，遂以對外貿易法以及清洗黑錢罪，對其作出起訴，移送法辦。

案情指，澳門警方去年底透過情報分析，得悉金女涉嫌透過皇朝區某酒莊進行走私茅台以及清洗黑錢活動。被捕女子透過皇朝區1間酒莊走私茅台酒及清洗黑錢，並在今年8月至10月嘗試先後3次將不法所得款項，涉及1.4億港元的籌碼，分別在澳門半島及氹仔2間娛樂場兌換現金。司警調查後於上月30日拘捕涉案女子，並在其位於新口岸區的酒莊、氹仔住所及北區貨倉，檢獲約2,000萬元現金，包括澳門元、港元、美元及新加坡元；以及84個、每個面額100萬港元的賭場籌碼，以及大約2萬支茅台酒，估計每支茅台酒約值2,000多港元。