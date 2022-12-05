江澤民任內實現港澳回歸　堅持高度自治

江澤民在任期間，實現了香港、澳門的回歸，終結中國領土淪為外國殖民地的歷史。回歸前夕，不少港人擔心，港人自治只是一句空話。針對這些疑慮，江澤民提出「井水不犯河水」；香港特區成立後，江澤民堅持「港人治港，高度自治」的方針，基本不干預香港內部事務。

江澤民在1997年7月1日首次來港，與時任英國王儲查理斯共同主持主權交接儀式。當五星紅旗在中國國歌聲中冉冉升起時，江澤民眼中泛着淚光。回歸前夕，不少港人擔心，回歸後北京會插手香港事務，港人自治只是空話。針對外界質疑，江澤民一次會見港澳代表時表示：「我搞我的社會主義，你搞你的資本主義。我們不會在港澳台搞社會主義，你也不要把資本主義一套搬到內地來。」他說：「我們將信守我們的承諾，將向全世界證明我們是可信賴的。」

江澤民確實履行了承諾，從1997年至2002年辭去總書記一職止，中央當局基本沒有干預香港的內部事務。江澤民曾多次到訪回歸後的香港。1998年7月1日，江澤民來港參加慶祝回歸一周年活動，為受金融風暴打擊的港人打氣。2001年，江澤民來港出席「財富」全球經濟論壇，凸顯香港作為國際都會的形象。翌年，江澤民第四度來港，抵達後即在下榻酒店會見董建華，勉勵他把工作做得更好。