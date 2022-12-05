涉教室對14歲女童捽手摸臉及臀部　結他導師非禮及普通襲擊4罪罪成

一名結他導師涉嫌在10日內，先後在位於觀塘及黃大仙的教室授課期間，5度觸碰同一名14歲女學生，因而被控3項普通襲擊、1項非禮及1項向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為罪。被告早前否認全部控罪，今(5日)在九龍城裁判法院被裁定3項普通襲擊罪及1項非禮罪成，餘下1項控罪則不成立。裁判官崔美霞將案件押後至12月19日判刑，以待為被告索取背景報告，期間被告須還押懲教署看管。

39歲被告陳華龍，報稱任職結他導師。他被控於2021年8月4日，在觀塘觀塘道396號毅力工業中心2樓一單位襲擊女童X；另於同年8月13日，在同一地點非禮X，及向X作出猥褻行為。他另被控於同月5日及11日，2次在黃大仙宏景花園商場地下一舖位襲擊X。

裁判官裁決指，3項普通襲擊罪的案發當天，被告是女童X的結他導師，2人在課室內上課，不是一般社交場景，被告用手觸摸X臉部是已超越一般人可接受的行為。X稱沒有同意被告接觸她臉部和用雙手「捽」其左手背，裁判官指被告對X的這些突如其來接觸，明顯是有意圖的，因此裁定3項普通襲擊罪成。裁判官續指被告曾作出招認，即「阿sir，既然畀你查到，我唯有坦白承認全部都係我非禮嘅」，加上被告只是事主的結他導師不是健身教練，沒有必要向X提出訓練「蜜桃臀」，被告用手拍X的臀部，明顯有意圖侵犯她。至於餘下控罪指被告捉X的手摸其臀側，裁判官裁定控方未能證明該行為達到嚴重猥褻的程度，因此罪名不成立。

案件編號：KCCC 1788/2022