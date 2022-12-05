政Whats噏：法改會檢討成文法　多位議員倡法律條文要盡快去殖化

香港雖然回歸25年，但處處都留有殖民地時期嘅影子，尤其係法律上仲會保留「女王陛下」、「英皇制誥」、「總督」等嘅字眼同說法，就住呢個問題，過去唔少議員都表達過不滿。法律改革委員會定期會就香港成文法進行系統性檢討，對於「法律適應化」嘅問題，喺今日（5日）嘅立法會司法及法律事務委員會上，好多議員都大吐不滿喎，仲大鬧呢啲字眼係「侮辱憲法」添！

立法會今日就香港成文法作系統性檢討嘅工作進展進行討論，身兼法改會主席嘅律政司司長林定國就話目前略有成績，有7條法例或附屬法例已經完成適應化修改，2條法例嘅立法程序已經展開，有部分法例就要喺實施《基本法》第23條嘅工作中作出適應化修改，所以會採取「先易後難」嘅方式去推動修改。

但議員陳曼琪就有啲唔滿意，佢就話香港回歸25年，當然要捍衛香港憲法權威同特區憲制秩序，而且好多相關法律未能正確反映效忠對象，就好似第200章《刑事罪行條例》第5條係襲擊女王罪咁，就相當唔適合。林定國指，有啲條例牽涉到23條立法，一環扣一環所以就會搞得比較耐，不過陳曼琪就唔太滿意呢個回應，話呢個答案同以前政府冇乜分別，覺得政府雖然要周全去諗，但都要「有為」，要「斬釘截鐵」去做決定。

議員林新強亦都關注字眼問題。林提到，自己作為法律工作者，條文出現殖民化字眼喺實際操作上係冇咩大影響，但啲字眼真係「好肉酸」。佢又舉例第4章《高等法院條例》第6A條特委法官，影射近期黎智英請Tim Owen做代表，話近期有委聘非香港註冊律師做代表嘅案件，突顯呢啲有關條例要盡快修改。議員梁美芬都話字眼嘅修改事不宜遲，如果唔係普通人會「望多幾次全部入晒腦」，仲話依家法律援助要小心啲批，因為有啲人可能未符合法援資格，但因為話符合「公眾利益」所以批咗，會畀人覺得側重某啲案件，唔知係咪影射緊「長洲覆核王」覆核免針紙呢？

除此之外，議員周浩鼎就建議法改會要有時間表，定期公開進度比大家知咩情況。林定國話法改會係協調角色，政策性嘅改變都係要取決於決策局，法律改革委員會秘書長黃惠沖就話一定「走唔甩」嘅。不過議員江玉歡就話，如果主動權喺政策局的話，律政司係咪都要比較主動呢，林定國就話法改會過去兩個月都有優化工作方式，請求各位政策局官員坐低一齊傾嘅。無論如何，林定國就承諾會積極處理適應化，同大家交代成果。能否做到就要拭目以待啦。