56個地點納強檢　西半山豫苑上榜

再增56個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案、污水樣本驗出新冠病毒而被納入強檢名單，政府今日(5日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該56個地方的人士，須於明日至後日(6日至7日)期間進行病毒檢測。

污水驗出新冠病毒的地點如下：

1.筲箕灣愛東邨愛旭樓

2.天水圍天悅邨悅富樓

涉及多宗病例的地點如下：

1.鑽石山富山邨富信樓

2.大埔明雅苑明昌閣

3.元朗洪福邨洪盛樓

4.薄扶林寶翠園6座

5.將軍澳富康花園9座

6.柴灣茵翠街9號悅翠苑

7.馬鞍山錦英苑錦佳閣

8.粉嶺榮輝中心1座

9.屯門富泰邨健泰樓

10.九龍灣彩興苑彩薈閣

11.天水圍嘉湖山莊景湖居8座

12.馬鞍山錦泰苑錦富閣

13.屯門兆麟苑耀麟閣

14.東涌逸東一邨善逸樓

15.觀塘雲漢邨漢松樓

16.葵涌新葵芳花園C座

17.薄扶林華富一邨華清樓

18.粉嶺祥華邨祥景樓

19.沙田愉翠苑愉善閣

20.天水圍嘉湖山莊景湖居6座

21.馬鞍山馬鞍山中心1座

22.牛頭角樂華北邨信華樓

23.慈雲山慈愛苑愛富閣

24.天水圍嘉湖山莊賞湖居5座

25.沙田沙田第一城1座

26.屯門海麗花園2座

27.半山區豫苑1座

28.青衣青俊苑俊軒閣

29.屯門兆康苑兆豪閣

30.屯門大興花園2期3座

31.深水埗南昌邨昌遜樓

32.天水圍嘉湖山莊賞湖居1座

33.元朗蝶翠峰1座

34.半山區堅道119至125號金堅大廈

35.旺角界限街12號寶興大樓

36.北角和富中心12A座

37.沙田好運中心柏林閣

38.屯門雅都花園3座

39.坪洲金坪邨金坪樓

40.觀塘南康大廈A座

41.西營盤皇后大道西419K號博仕臺

42.屯門香港黃金海岸19座

43.西灣河鯉景灣觀景閣

44.灣仔堅尼地道9M號皇朝閣

45.香港仔香港仔中心港富閣

46.沙田新城市廣場蕙蘭閣

47.將軍澳和明苑和煦閣

48.牛池灣新麗花園A座

49.上水龍豐花園B座

50.馬鞍山翠擁華庭9座

51.青衣青怡花園2座

52.屯門景峰豪庭1座

53.北角柏蔚山1座

54.屯門邁亞美海灣3座