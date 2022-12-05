扶貧委員會年終會議取消　貧窮報告或延後公布

扶貧政委員會每年都會在年底討論及公布該年的貧窮報告，惟今年或因臨時取消原定明日(6日)的最後一次會議而須延遲公布。有委員相信新一份貧窮報告已完成，惟質疑何以至今仍未見影，並已提出再次進行會議及查詢是否會討論該報告及重組扶貧會等，同時估計臨時取消會議或與重組委員會有關。

港府回覆時表示，上屆政府採用的「貧窮線」制定方法有局限，長遠會削弱「貧窮線」監察真實貧窮情況的功能，故當局在新一份《施政報告》宣布本屆政府的策略是「精準扶貧」，而本屆扶貧委員會的任期將於今年12月31日屆滿，政府稍後會公布新一屆扶貧委員會的成員名單。待新一屆扶貧委員會明年年初成立後，政府會立即開展有關工作，並會視乎工作進展，適時公布有關措施取得的成效。

扶貧委員會委員之一的社區組織協會副主任施麗珊表示，貧窮報告是反映社會的貧窮狀況及政府扶貧政策的效力，她估計報告已完成，但卻未有向委員發放且取消最後一次會議，認為各委員若無法過度至新一屆，將無緣參與討論新一份貧窮報告。另一委員兼議員陳凱欣則估計重組扶貧委員會或是取消最後一次會議的原因，惟暫未知其餘安排。