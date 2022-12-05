港大研發噴鼻式新冠疫苗　獲國家藥監局批准緊急使用

香港大學微生物學系講座教授袁國勇團隊，與廈門大學及藥廠北京萬泰生物藥業股份有限公司合作研發的噴鼻式新冠疫苗，在今年10月完成第三期臨床試驗的主數據分析，並獲得關鍵數據。至今日(5日)，萬泰生物發布公告，指噴鼻式新冠疫苗已獲國家藥監局同意緊急使用。

是次研究的噴鼻式疫苗，在2020年8月27日獲得國家藥監局頒發的臨床試驗批件，並在國內完成首兩期臨床試驗，並於去年11月起，南非、菲律賓、哥倫比亞、越南共4個國家開展第三期臨床試驗。據10月的最新數據分析表明，結果顯示，但不論用於無免疫史人群的基礎免疫，還是有免疫史人群的序貫加強免疫，噴鼻式新冠疫苗對Omicron變種病毒株感染均可產生良好的保護效力，當中60歲以上人群的保護效力不遜於18至59歲人群。已打針或曾確診人士，若以噴鼻式疫苗作為加強劑，半年內的保護率則達82%。

該款疫苗經鼻腔噴霧接種，透過在呼吸系統，特別是肺組織產生T細胞免疫反應，形成預防新冠病毒入侵的第一線免疫屏障。而在第一、第二期及拓展臨床試驗，顯示疫苗具有良好的安全性，能有效誘導免疫反應。