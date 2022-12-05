首個堂食旅行團已離港　團進團出半月僅5團登記

本港實施「團進團出」逾半個月，容許「黃碼」旅行團遊客於指定食肆堂食，但至今反應冷淡。旅遊業議會截至上周五(2日)僅收到17個行程登記，較多來自泰國，當中僅得5個入境旅行團會安排堂食予「黃碼」旅客，接待食肆兼具中、西式，較上月底僅多兩團，但未有旅行團登記於聖誕期間來港。旅議會總幹事楊淑芬今日(5日)向《東網》透露，早數天已有一個「三日兩夜」台灣旅行團於抵港，有到餐廳用膳，該旅行團已完成行程離開香港。她又說，現時登記來港的旅行團均於聖誕節前抵港，最遲的行程於下周初抵港，暫時未見聖誕節的行程。

香港餐飲聯業協會會長黃家和亦表示，堂食旅行團數量僅個位數，接待食肆於全港食肆中只佔少數，而接待團客的食肆需採取額外措施，但團餐利潤不高，純大部分餐廳無接待團客意欲，對飲食業界幫助甚微，寧願做聖誕節套餐，或趁結婚高峰期做婚宴而不做團客生意。香港旅遊促進會總幹事崔定邦剛從台灣、日本旅遊回港，他說，當地的旅遊氣氛濃厚，東南亞、本港旅客處處，「機場買手信都要排隊半個鐘」，但本港「團進團出」下抵港團數少於預期，相信與防疫限制有關，港府仍需時向海外旅客宣傳，至少明年1月、取消黃碼後才有望改善情況。

香港中文大學商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波表示，上周從泰國回港時，於機場需花半小時排隊做核酸檢測，十分討厭，只能無奈接受，但海外旅客有其他出遊選擇，沒必要來港。他批評港府拒談「0+0」之外，亦未有進一步放寬入境控疫限制，又指「團進團出」仍未能釋出「香港回來」的訊息，預料本月雖為零售旺季，但港人已安排出外旅遊，於沒有大額消費券刺激下，零售、餐飲業難以暢旺。