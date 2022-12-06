新冠流感或冬季齊襲港　中大研三合一快測助抗疫

新冠疫情未消失，早前醫管局和香港醫學會憂慮本港今年冬季可能出現新冠與流感同時襲港。中大生物醫學學院客座副教授招彥燾表示，相達生物科技成功研發可以一次測試新冠病毒、甲型及乙型流感的「三合一」的快速抗原檢測試劑盒，而如果不幸同時感染新冠和甲型流感，快測盒則會出現包括「C」在內的3條線，如此類推。

在研發方面，他指出，從研發至生產共花了約14至16個月時間，新的「三合一」快測劑盒能夠一次測試新冠病毒、甲型及乙型流感，15分鐘便有結果，CT值低於30的準確度高達99%。招又稱，整個研發過程最困難的是樣本，且因為這3年感染流感的人數急降，令樣本收集更困難，最終運用澳洲、香港等樣本進行測試；而另一挑戰是技術上需要做到樣本各病毒的分流。

價格方面，他指出「三合一」新冠與流感快測包的價格為新冠快測包的2倍。他補充，「三合一」快測包每包約60港元左右，而新冠快測包每包慬約30港元左右。但他亦相信，未來可能「三合一」快測包會代替新冠快測包。此外，他亦指，現時「三合一」快測包尚未獲國際認證，而在內地、香港等地進行臨床測試一次，希望有足夠數據獲政府認可。他亦補充，「三合一」快測包中的溶液會較以往少，因為溶液較少令鼻水或分泌物在溶液瓶內所佔的百分比亦會更高，最終有助提升檢測準確率。