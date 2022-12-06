城大研新一代天線　藉6G全身掃描作全息影像交流

第5代無線通訊(5G)技術正逐漸在日常生活中普及，全球正埋首研究發展第6代無線通訊(6G)技術，過去不少科幻電影演示過的全息影像溝通方式，或浮現在你我手中的電話上。香港城市大學近日研發出可調控輻射波束的方向、頻率和幅度的新一代天線，有望在6G的通訊感知一體化中發揮重要作用。該研究已發表在知名學術期刊《自然．電子學》。

該款新一代天線名為「無邊帶時空編碼超表面天線」，由城大署理學務副校長、電機工程學系電子工程學講座教授陳志豪領導的團隊研發。新一代天線表面有許多開關掣，可控制電流以改變超表面的響應，藉此產生所需的輻射模式及高度定向性的波束。傳統天線的結構與特性在製成之後無法改變，但新一代天線能透過時空編碼軟件來控制，改變天線的輻射波束的方向、頻率及幅度，這使其應用有極大的靈活性。

陳志豪指，新一代天線輻射波束的能量能夠聚焦在固定或可變焦距的焦點上，可用於實時成像，以及作為一種掃描環境與反饋數據的雷達來使用，「這項發明在6G的通訊感知一體化中發揮重要作用，例如輻射波束可以掃描和複製與真人類似的影像，手機用戶可透過3D全息圖成像來交談。與傳統的發射機架構相比，新發明在防竊聽方面亦有更佳表現。」