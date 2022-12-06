東方日報A2：全國悼念江澤民　北京今舉行追悼大會

已故前國家主席江澤民的遺體昨天在北京市八寶山革命公墓火化，國家主席習近平率領上屆和現屆政治局常務委員，上午到中國人民解放軍總醫院進行最後送別，前國家主席胡錦濤亦有到場；眾人之後護送江澤民的遺體前往火化。北京市人民大會堂今天上午將舉行江澤民追悼大會，屆時全國人民默哀3分鐘。

內地官媒報道，中國人民解放軍總醫院告別室莊嚴肅穆，上方懸掛着黑底白字橫幅並寫有：「江澤民同志永垂不朽」，橫幅下方正中是江澤民的大幅彩色遺像。江澤民的遺體安臥在鮮花翠柏叢中，身上蓋上中國共產黨黨旗；遺體前擺放其夫人王冶坪率全家敬獻的花籃，緞帶上寫有：「你永遠活在我們心中」。告別室擺放習近平、上屆與現屆政治局常務委員、王岐山、胡錦濤和中共中央、全國人大常委會、國務院、全國政協、中央軍委、各民主黨派和全國工商聯、各人民團體敬獻的花圈。

昨天上午10時，習近平和胡錦濤等人胸佩白花、臂戴黑紗來到告別室，在江澤民遺體前肅立及三鞠躬，並深切慰問王冶坪和江澤民親屬；20分鐘後，8名禮兵荷靈，伴着哀樂緩緩走出告別室，眾人護送江澤民的遺體上靈車。上午10時半，在習近平等黨和國家領導、治喪委員會辦公室成員和江澤民親屬的護送下，靈車駛向八寶山革命公墓；當靈車啟動時，在場送別的人士悲痛肅立，向江澤民的靈車行注目禮。

從中國人民解放軍總醫院到八寶山革命公墓，首都各界群眾在沿途道路兩旁送別江澤民。上午10時50分，靈車駛入八寶山革命公墓，習近平等和江澤民親屬在大禮堂向江澤民作最後的訣別。內地官媒透露，江澤民病重期間和逝世後，習近平、李克強、栗戰書、汪洋、李強、趙樂際、王滬寧、韓正、蔡奇、丁薛祥、李希、王岐山、胡錦濤等前往醫院探望，或以各種形式對他逝世表示哀悼，並深切慰問其親屬。

江澤民因白血病合併多臟器功能衰竭，上月30日中午12時13分在上海華東醫院逝世，終年96歲；起靈儀式翌日在上海華東醫院舉行，靈柩其後由專機移送至北京市。

根據江澤民治喪委員會發出的公告，今天上午將在人民大會堂舉行追悼大會並現場直播，各地區各部門要認真安排黨員、幹部、群眾收聽收看；當天全國及中國駐外使領館及其他駐外機構下半旗致哀，停止公共娛樂活動一天。

此外，追悼大會進行默哀時，全國人民默哀3分鐘，一切有汽笛的地方鳴笛3分鐘，防空警報則鳴響3分鐘。

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