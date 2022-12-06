全球暖化須解決　港大發現老樹更抗旱　籲保育成熟森林

氣候暖化問題愈來愈嚴重，聯合國政府間氣候變化專門委員會報告指，重新造林可緩解氣候暖化。香港大學參與的研究發現，森林中的冠層老樹有出色的抗旱和碳儲存能力，應給予優先保護。而多樣化的森林結構和物種組成，長遠可以提高森林抵禦未來乾旱及氣候變化的能力。研究結果已在學術期刊《自然氣候變化》(Nature Climate Change)發表。

港大和印第安納大學的地理和生物學學者共同分析了全球5大州共21,964棵冠層樹木的年輪數據，發現在乾旱時年輕闊葉樹生長減少28%，較成熟的闊葉樹生長只減少21%，相差達7個百分點。在極端乾旱時，這生長差異更增加到17個百分點。相比闊葉樹，針葉樹對乾旱反應的年齡差異較少，這可能是因為針葉樹在長期進化後，已經更能適應乾旱的環境。

這種在乾旱時不同年齡樹木的生長差異，對全球碳循環和碳預算有重大影響。森林由幼樹主導而由於幼樹的乾旱能力較弱，短期而言乾旱對森林和碳封存的影響可能會變得嚴重。另外，該研究專注於冠層樹木，從而排除樹木的高度和大小的干擾；而與森林底層樹木相比，冠層樹木在碳吸收和微氣候等生態系統功能方面具有更重要的作用。參與研究的港大地理系副教授李金豹博士表示，過往針對老樹的大規模伐林，以及近期植樹造林正逐漸改變全球森林的年齡結構；森林多以年輕樹木為主，而全球暖化下很多地區發生乾旱等極端氣候事件的頻率增加，這引起了人們關注由幼樹組成的森林所帶來的影響。