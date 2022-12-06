政府部門及全港學校默哀3分鐘　追悼前國家主席江澤民

中國前國家主席江澤民追悼大會今早(6日)在北京舉行，本港政府官員及各部門今早10時默哀3分鐘；所有政府機構、全港學校會下半旗誌哀，學校亦應按本身情況，安排師生默哀3分鐘，同時停辦慶祝活動。行政會議於追悼大會後隨即進行，開會前會見傳媒的環節亦告取消。

追悼大會默哀期間，政府總部內的員工同時默哀3分鐘，所有政府政策局及部門亦作出類似安排，所有政府船隻亦在追悼大會默哀時鳴笛3分鐘。立法會大樓內，議員站立觀看追悼會直播，大部分人身穿黑色西裝外套，少部分身穿深藍色套裝，默哀後共同唱國歌。默哀期間，法庭將休庭及暫停服務。所有原訂今早10時開始的法庭聆訊將延至完成默哀後開始。醫管局員工需在不影響病人服務之下，屆時應該莊嚴地默哀3分鐘。司法人員及司法機構職員亦會默哀。

今早有200多名身穿素服的市民，前往梁顯利油麻地社區中心出席追悼儀式，部分人手持「沉痛悼念江澤民同志」的報章及「江澤民同志永垂不朽」的紙張，當中有市民眼泛淚光。港交所中環交易廣場外部顯示屏暫停交易及顯示市場數據，改為播放「懷念前國家主席江澤民」字句，以寄託哀思。

澳門方面，全體公務人員參與默哀，期間政府汽車及船隻會鳴笛3分鐘，澳門4個高點警報系統亦會鳴響3分鐘致哀。所有由澳門政府舉辦或資助的娛樂及慶祝活動今日停止；全澳門的高等院校及中、小、幼學校下半旗致哀，以及停辦慶祝活動。