上海民警為江澤民肅立默哀　寧波地鐵靠站鳴笛

前國家主席江澤民的追悼大會於周二（6日）在北京人民大會堂舉行，中國各地民眾默哀3分鐘，一切有汽笛的地方鳴笛3分鐘，防空警報鳴響3分鐘。其中上海楊浦公安分局下半旗致哀，全體民警、輔警肅立默哀。聯合國秘書長古特雷斯、第77屆聯合國大會主席克勒希等聯合國官員，於當地時間周一（5日）前往中國常駐聯合國代表團的美國紐約駐地，弔唁江澤民。

上海楊浦公安分局周二早上10時下半旗致哀，民警和輔警肅立默哀，沉痛哀悼、深切緬懷江澤民。楊浦公安分局在公告中表示，將深刻緬懷江澤民光輝業績，凝聚奮進力量，把對其的深厚情感轉化為貫徹落實黨的二十大精神的實際行動，為民心順、社會安、大局穩提供楊浦公安力量，全力以赴做好「人民城市」守護者。

浙江省寧波市軌道交通集團有限公司營運分公司周二發布通告，表示在當日早上10時，寧波地鐵全線網列車就近停靠站台3分鐘並鳴笛。全體工作人員肅立、默哀，也請現場乘客共同肅立、默哀3分鐘，表達對江澤民的無比崇敬和深切悼念之情。此外，在早上10時至10時3分追悼大會默哀期間，內地證券期貨市場、銀行間債券市場、貨幣市場、外匯市場、票據市場、黃金市場、證券交易所等臨時停市3分鐘，之後金融證券市場恢復正常交易。