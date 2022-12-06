仁愛堂洪水橋過渡屋今起接受申請 提供410單位 月租最平2390元

仁愛堂位於元朗洪水橋的首個過渡性房屋項目「仁愛居」，由即日起接受合資格市民及家庭申請，項目提供合共410個單位，單位分有1人、2人、3人及無障礙種類，租金水平由2,390港元至至3,700港元。

「仁愛居」將接受兩個類別人士或家庭申請，包括已輪候公屋三年或以上的人士或家庭，或現居於不適切住房或有迫切需要援助改善住房的人士或家庭，申請者需要向機構提供證明文件，並由仁愛堂進行最終審批。

仁愛堂表示，項目是獲得房屋局撥款及市建局技術支援下完成，項目最大特色是鄰近洪水橋洪元路，附近社區交通配套成熟，距離洪水橋輕鐵站僅2分鐘步程，而鄰近的洪福邨巴士總站並有多條路線往返港九新界多區。

至於生活配套方面，區內設有各式店舖、商場、街市，而機構亦提供基本的屋苑管理、保安、維修及清潔服務。為讓基層居民增值，仁愛堂將為入住的居民提供多元化服務如文娛康樂活動、技能增值工作坊、社區種植活動及社區共學計劃等等。