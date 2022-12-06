關愛隊荃灣及南區試點　兩階段遴選展開　2年最多獲120萬資助

為建立關愛共融的社會及支援政府地區工作，今年施政報告中宣布於全港18區會劃分成不同小區設立「關愛隊」，荃灣及南區明年首季率先成立，並與今年12月公開邀請團體參加第一階段遴選。民青局計劃關愛隊每小隊人數約為8至12人，申請遴選工作將分為2個階段，隊伍需要通過「地區評審小組」及「全港評審小組」的遴選。此外，每小隊於兩年資助協議期的總資助金額大約為80至120萬元，期間需要每年提交工作及財務報告。

政府計劃關愛隊由不同地區團體組成，每小隊人數為8至12人，包括隊長和副隊長各一名，但可根據個別活動所需人手動員小隊以外的人士，而一個團體可承包多於一個小區的工作，每區的民政事務專員為區內所有「關愛隊」小隊的總指揮。

遴選程序方面，主要分為團體甄選和服務建議書評審兩個階段，由民青局局長領導的「全港評審小組」和18區民政事務專員領導的「地區評審小組」負責遴選工作。第一階段主要為確保團體的能力，「全港評審小組」將制定的評審標準，而「地區評審小組」會審核團體是否符合該標準，並將結果提交至「全港評審小組」審批。第二階段為因應個別小區的服務需要，評審申請團體的詳細服務計劃，「全港評審小組」會制定準則，就團體所建議的服務、小隊成員的組成、資源運用進行評審，「地區評審小組」會負責評審建議書，並將結果呈交「全港評審小組」審批。

局方指每小隊於兩年資助協議期的總資助額大約為80至120萬元，同時鼓勵團體透過贊助、捐贈或團體內部資源提供關愛服務，且評審準則之一為團體能夠提供額外資源的能力。針對監察機制，小隊須每半年向地區民政處提交工作報告，並每年向予「地區評審小組」和「全港評審小組」提交工作及財務報告，地區民政處亦會評估小隊的績效指標，另外「關愛隊」的所有收入與支出須經過獨立執業會計師審計。