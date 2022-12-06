房委會向城規會申建公營房屋　擬於啟德建逾3000個單位

公營房屋供應不足，政府需加快步伐建屋。香港房屋委員會向城市規劃委員會提交申請，擬於九龍啟德第2B區3號及4號地盤申請議略為放寬建築物高度限制及地積比率限制，以作公營房屋發展。擬議發展將提供約3,120個單位，容納約8,736人，並提供一幢附屬大樓以容納街市和社會福利設施；另有兩幢大樓設零售設施，預計將於2026/27年落成。

房委會表示，鑑於沙中線隧道上方建築的限制以及建築設計的要求，為實現建屋目標，申請擬放寬地盤地積比率限制由6.6倍至7.72倍；亦將申請地點的高度限制放寬至至主水平基準以上125米。根據申請文件顯示，房委會擬議申請在2B3地盤興建一座42層高的公營房屋，當中包括一層地下停車場及地面提供一所有9間課室的幼稚園，另有一座3層高包括地庫的零售設施和一座11層的附屬大樓以容納街市和多項社會福利設施。而2B4地盤則會興建兩座42層高的公營房屋，包括一層地下停車場和地面提供一所有9間課室的幼稚園及一座3層高的零售設施。

該項公營房屋發展方案的兩個地盤總樓面面積分別約為72,750平方米和約 87,980平方米。房委會表示，擬議公營房屋發展預留約5%的可住用樓面面積為周邊社區的未來居民提供街市和多項社會福利設施；擬議最高建築物高度亦與周邊發展相容；又稱技術評估已證明擬議發展不會對周邊地區的空氣流通、視覺、環境、交通、排污和排洪產生不利影響。