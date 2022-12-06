涉超市偷值1600元食物　醫管局女高層與醫生夫婿受審

醫生夫婦涉嫌在黃埔1間超市偷竊逾1600港元食物，男方是骨科專科醫生，女方為醫院管理局女高層。2人否認1項盜竊罪，今天（6日）在九龍城裁判法院受審。超市便衣保安供稱，當日在自助付款機處，見到2名被告的購物車內放有很多貨品及貴價食物，並發現他們將沒有「過機」的食物帶走，故思疑2人偷竊。

2名被告趙名宇（47歲、男）及莊慧敏（48歲、女）均報稱醫生。據資料顯示，莊為醫院管理局總行政經理（感染及應急事務），疫情期間曾經多次代表醫管局出席記者會。控罪指，2人於2022年4月23日在九龍黃埔花園青樺苑（第5期）地庫一層及地下永旺（香港）百貨有限公司偷竊10件食物，總值1,632.8港元。承認事實指出，當日2名被告曾付款購買23件貨品，但是沒有就小玉西瓜、鹿兒島哈密瓜、日本國產雞胸及海膽等涉案食物付款。

承認事實指續指，當晚2名被告的女兒曾經因為聯絡不上父母而報警，其後獲告知他們在警署。庭上又播放自助付款機處的閉路電視片段，顯示首被告負責從購物車內拿出貨品去掃描，期間次被告將未有掃描的貨品直接放入環保袋內。超市保安陳行舉供稱，當他在停車場截停2人後，他們回覆是有為貨品付款，其後眾人到保安室內核對收據及貨品後，2名被告才確認有貨品未付款。案件下午續審。

案件編號：KCCC 1147/2022