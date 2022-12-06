房委會葵涌大窩口道申建公營房屋　兩地盤料可提供共937伙

本港房屋問題難以解決，政府近年積極建設公營房屋。香港房屋委員會近日向城市規劃委員會提交申請，擬於葵涌大窩口道及葵盛圍發展公營房屋，並申請略為放寬地積比率及建築物高度限制。擬議發展將分為兩期，合共可提供約937個單位，料可惠及2,570人；另在地盤預留了約5%的住用樓面面積作社福設施之用，包括提供一間長者鄰舍中心、一間早期教育及訓練中心及一間特殊幼兒中心。擬議發展預計將於2026/27年及2027/28年分階段落成。

房委會表示，為配合2018年12月政府公布的「提升公營房屋用地的發展密度」政策，故擬放寬在市區住宅發展密度第2區及第3區的最高住宅地積比率至最多3成。房委會建議將申請地盤的最高住用地積比率由6.0倍略為放寬至6.5倍，即增加約8.3%；將第二期地盤的建築物高度限制由主水平基準以上190米放寬至198米，即增加約4.2%。在擬議的增加發展密度下，申請地盤將在第一期地盤及第二期地盤中，分別提供約554個單位及約383個單位，即提供額外約150個單位。

根據申請文件顯示，第一期及第二期地盤將分別興建各一座大樓，第一期的大樓的擬議層數約為39層，第二期大樓層數將不少於42層，第二期大樓亦會包括有一層地庫。兩座大樓的底座均會用於社福設施、管理或辦公室等用途，而在第二期大樓的地庫亦會設有停車場。房委會認為擬議申請可提升公營房屋發展密度以應付公營房屋的殷切需求，技術評估亦顯示不會在視覺、景觀、空氣流通、交通、排污及環境方面構成不可接受的負面影響。