涉淘大衝突被控管有攻擊性武器　27歲男提出證物爭議明續審

2019年9月14日有大批人士到淘大商場集會，期間與意見不合的市民發生肢體衝突，多人被捕。其中2人分別被控1項在公眾地方管有攻擊性武器罪及1項參與非法集結罪。2人早前否認控罪，案件今(6日)於觀塘裁判法院開審。控方表示今日會處理其中一名被告所提出的爭議，並傳召警員作供。案件明天(7日)續審，將會繼續處理相關爭議。

涉案2名被告分別為劉佑煒(27歲，侍應)及萬展超(29歲，保安員)。劉被控一項在公眾地方管有攻擊性武器罪，控罪指他於2019年9月14日，在香港九龍牛頭角彩霞道55號彩頤居外的公眾地方，無合法權限或合理辯解而攜有攻擊性武器，即一個能夠發出雷射光束的裝置及一支行山杖。萬則被控一項參與非法集結罪，控罪指他於同日同地，連同其他身份不詳的人參與非法集結。

今日控方處理被告劉佑煒提出的證物爭議。劉承認事實指，於案發當日下午於彩頤居外的行人斜路上被捕，其後警員帶被告到將軍澳警署內搜身時，在其背囊中搜出一支雷射筆及一支行山杖。控方先傳召為劉搜身的何警員出庭作供，何指案發當日收到通知，淘大商場有人聚集，亦有另一隊警員被圍困。何續指他到達淘大商場中庭作支援時，見到有人用雷射筆射向警方，他看到有警員追捕示威者，便跟隨他們至彩頤居外時，見到劉被2名同事控制及拘捕，其後帶劉到將軍澳警署內搜身。辯方盤問下，何承認其在2019年9月15日的口供紀錄及其記事冊內，均沒有記錄從被告背囊內搜出1個充電器及1顆藍色電池，何解釋當時「遺忘咗」。另外，何同意在今年12月2日提交的口供紀錄指，於被告背囊內搜出1顆藍色電池、1個充電器、2條開關雷射筆鎖匙，及其曾於雷射筆安裝擴散燈頭並作測試，均為第一次記錄，何解釋因為知悉將要上庭，所以才補充有關口供。

案件編號：KTCC 659/2022