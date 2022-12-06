搗黑幫操控洗黑錢集團　拘13男涉款1.68億元

警方留意到今年年中開始，有犯罪集團利用通訊軟件及社交平台，招攬市民買賣傀儡虛擬銀行戶口，從而收取本地騙案的騙款，又利用戶口不斷過數清洗黑錢。財富情報及調查科追蹤該些騙款流向後，成功鎖定一個犯罪集團，發現集團租用保安程度較低的荃灣工廈單位、作為24小時運作的營運中心。

昨日(5日)警方採取代號「致遠」行動，突擊搜查該個目標營運中心，以涉嫌「串謀洗黑錢」罪，拘捕4名犯罪集團男骨幹，檢獲多部智能手機、電話卡、銀行卡、路由器及數簿等證物。同日，警方再搜查港九新界多個處所，以涉嫌「洗黑錢」及「以欺騙手段取得財產」罪，拘捕9名男子，他們為傀儡戶口持有人。該13名（18至45歲）疑犯，分別報稱速遞員、建築工人及無業等，部分骨幹有黑社會背景。

警方調查發現，犯罪集團今年3月開始操控104個傀儡戶口，收取刷單、投資、網購及網上情緣等共354宗騙案的騙款，總損失約2,700萬港元，涉款最多的為一宗「網上情緣」騙案，一名34歲女子損失約875萬港元。該集團共清洗約1.68億港元懷疑犯罪得益。犯罪集團每個戶口以500至2,000港元利誘市民開設傀儡戶口，當收取騙款後，犯罪集團再經多次轉帳或提款逃避執法部門追查，警方相信瓦解一個活躍本地的洗黑錢犯罪集團。行動仍然繼續，不排除有更多人被捕。