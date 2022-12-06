民調指安居及生活無憂無慮分數最低　反映港人評價偏向負面

近日有機構就社會幸福指標進行民意調查，結果顯示10項社會幸福指標之中，有3項包括安居、生活無憂無慮和享有政治權利，均低於合格水平。當中生活無憂無慮的指標為眾多項目中最低分，機構認為結果反映港人評價偏向負面，認為生活非無憂無慮，以及未能安居。

香港民意研究所在11月初以隨機抽樣電話方式就社會幸福指標訪問1,001名香港居民。結果發現在10項指標中，享有政治權利、安居及生活無憂無慮的評分最低，以0為最低，10分為最高，3個項目的表現分別為 4.61、4.46及4.23分，均低於5分的合格水平。而人身安全、享有個人自由、有合適就業機會、免於恐懼、弱勢社群得到保障、司法程序公正以及兒童成長快樂的評分，分別為6.68、5.89、5.60、5.24、5.21、5.16 和5.02 分。

民研相信調查結果反映市民認為香港人缺失頗多政治權利、未能安居、生活亦非無憂無慮，同時亦偏向認為香港人享有個人自由、有合適就業機會、免於恐懼、弱勢社群得到保障、司法程序公正以及兒童成長快樂。