進修基金課程以移民作招徠　孫玉菡：拒絕合作者不排除取消登記

審計署早前發表第79號報告書，第1章揭發持續進修基金部分資助的課程不符基金設立目的，甚或有培訓機構推出以移民舖路作招徠的課程。立法會政府帳目委員會今日(6日)進行公開聆訊，勞工及福利局局長孫玉菡表示，接納審計報告建議，並已就部分建議開展相關跟進及落實工作，如有關涉事機構拒絕合作甚或屢勸不改，不排除會取消相關基金課程登記。

就審計報告提出，需要就培訓機構宣傳基金課程的方式，確保與基金目的相乎。孫玉菡重申，若基金課程以移民以招徠，明顯與基金設立目的不乎，更不乎本港利益，有關宣傳將被視為不適當，故局方已加緊查核，並要求培訓機構收回或停止使用不良、不適當宣傳資料，另更會按違規情況的嚴重性，採取適當規管行動。

他續指，基金辦事處亦已發信提醒轄下所有培訓機構，需確保宣傳方式與目的相乎，並要妥善保留所有與基金課程相關的宣傳材料，以及記錄相關材料的發放渠道及時間，以便當局進行檢查。至於在職家庭及學生資助事務處會在今後亦會加強檢查培訓機構的宣傳材料，若當中涉偏離目的，局方有權停止或要求機構收回不適當的宣傳資料，倘若機構拒絕合作及屢勸不改，不排除會取消相關基金課程登記。

此外，孫玉菡強調基金當局是高度重視維護國家安全，認同需就有關事宣向培訓機構發放指引，並加強規管，故局方將聯同職學處在參考政府在其他範疇的經驗下，就營辦基金課程的不同環節時，所涉及的潛在國家安全風險，盡快資詢培訓機構及制定指引。至於報告另指出有關課程基金登記申請時間過長的問題方面，孫稱將檢視有效基金課程的數目及選擇，以加強監督對培訓機構巡查，跟進違規事項，部分措施已開始實施，局方與職學處將繼續密切監察執行各項改進措施的進度，務求公共資源用得其所，確保學員利益得到保障。