明專續辦護理學士課程　學額增至520個　緩減醫療人手壓力

明愛專上學院去年獲港府邀請參與「應用學位課程先導計劃」，並在今學年開辦首屆護理學榮譽學士課程(應用學位學額)，提供120個學額。為鼓勵有意升讀學士學位的學生，上述課程經已接受2023/24學年報名，校方更將學額大增至520個。該課程學生吳映霖(Stephanie)亦鼓勵，正讀副學位、有意升讀學士學位的學生，不要因現時未能升上學位而氣餒，只要朝升讀大學課程的目標進發，最終仍會取得專業資格。

今年入讀課程的Stephanie表示，其中學時就對理科感興趣，且認為護士工作充滿挑戰，更望可為醫療體系出一分力。雖然文憑試成績未能直接升讀學士學位，但她亦未有放棄成為護士的目標，先在一所院校升讀及完成護理學高級文憑，但並不滿足於只是成為登記護士，隨後報讀多間院校的護理學學士課程，並獲明愛專上學院取錄。Stephaine續指，由於該課程只需3年半就可以完成，且不少學分可獲豁免，令完成副學位的她可同樣以5年完成護理學學士課程。她有意完成學士學位課程後，進修並成為專科護士，而教師亦有向她提供這方面的資訊。

明愛專上學院表示，此課程提供教育局「指定專業/界別課程資助計劃」(SSSDP) 下的資助學額，學生於2023/24學年可獲78,280港元學費減免。文憑試(DSE)申請人必須通過 「大學聯合招生辦法」(JUPAS)申請。有意申請護理學榮譽學士課程(應用學位學額)的人士，若持有DSE學歷，以及正就讀或持有副學位學歷，可透過JUPAS申請；至於沒持有DSE學歷，但有持有副學位學歷，則需直接向明愛專上學院申請。