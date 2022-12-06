應對假難民　改裝勵顧懲教所增羈留額　議員批杯水車薪

假難民利用免遣返聲請機制拖延留港，目前仍有逾1.49萬人在港。港府擬推5項措施，包括持續以高效率審核免遣返聲請、加快處理聲請相關上訴個案、更新遣送政策、增加羈留名額及加強管理被入境處羈留人士，以及加強針對入境罪行和非法受僱的執法行動，處理相關問題。其中目前用作戒毒所的勵顧懲教所，將改為羈留聲請者，令被入境處羈留人士的整體名額增至900個，有議員批評即使增加羈留名額，仍然是杯水車薪，倒不如大刀闊斧重設禁閉營，羈留所有聲請者。

在今日(6日)的立法會保安事務委員會上，議員何君堯形容本港目前情況為「貼錢買難受」，指自己雖然贊成上述5項措施，但認為措施力度不足，例如增加被入境處羈留人士的名額，根本是杯水車薪，因為每月仍有很多聲請者湧入，倒不如大刀闊斧調整政策，像以前羈押越南船民一樣，將所有聲請者禁閉。保安局認同「杯水車薪」的說法，但坦言要無限期羈押的做法，受到法律挑戰，要小心考慮。

議員葛珮帆則認為港府養假難民猶如「倒錢落海」，認為有關問題「一日唔解決，一日都係香港毒瘤」，對於局方目標是明年遣送不少於1,200名聲請不獲確立者離港，她關注能否加快相關進度，另關注勵顧懲教所用作羈留聲請者，管方有否足夠人手及裝備。局方指1,200人為目標，明年視乎疫情等因素，再增加遣送人數，又透露今年遣送1,000人的目標已達到，雖則如此，遣送工作仍在進行中。另局方指，勵顧懲教所會繼續由懲教署管理，有快速應變部隊處理突發嚴重事故。

議員周文港則指，港府每年浪費逾10億元應付假難民，數字令人「頭痕」，認為要降低他們的來港意欲，期望港府一方面要與假難民來源國交涉，另一方面增加羈押名額，例如把目前閒置的隔離中心提高保安標準，用作羈押，減少社會上涉及假難民的罪案。局方指，防止入境方面一直與內地執法機構合作，從數字上可見，非法入境的非華裔人士有所減少，從2015年每月平均逾300人，跌至今年截至10月月均少於40人，亦有與假難民來源國有各層面交流，在「核實身份、處理證件工作， 並無特別困難」。

委員會主席陳克勤則關注，有不獲確立聲請人士被遣返後，又回港再「舉手」，不斷利用機制留港，以他所知其中一個例子，有假難民第一次提聲請，兩年後被遣返，之後再來港第二次「舉手」，至今7年未離港，認為有漏洞，冀港府修例是要考慮個別個案。局長認同要做好防守，故已實行「預先通報旅客資料」系統，惟坦言若相關人士以假身份、甚至偷渡來港，根據高度公平原則，港府仍要審核其聲請。