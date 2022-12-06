不承認BNO　持有港人倘外地遇事　保安局：搵返自己國家

入境處自1999年設立「協助在外香港居民小組」(俗稱救人組)，24小時全天候為在外遇事的香港居民提供協助，成立至今年10月共接獲了7萬多宗求助個案，助人無數，近日亦協助處理東南亞「賣豬仔」騙案。今日(6日)的立法會保安事務委員會上，有議員問到持有BNO護照的港人在外遇上困難時，入境處會否提供協助，保安局重申港府不承認BNO為身份證明文件，直言：「搵返自己國家！」

議員吳傑莊問到，倘持有英國國民(海外)護照(即BNO)的港人在外地遇上困難時，入境處會如何提供協助。局方指出，中國駐外使領館會向香港的中國公民提供協助，而非永久的香港居民，例如外傭，在海外或有機會遇事故，會「幫得就幫」。惟港府不承認BNO護照為旅遊證件或身份證明文件，故相關持有人在海外被拘捕等，建議他們「搵返自己國家」。

就東南亞騙案，議員周文港建議港府可發展資訊系統，加強宣傳，例如在前往柬埔寨及緬甸的航班中發出警示廣播，提醒市民提防被騙。局方指有關做法或帶來反效果，對相關國家形象有負面影響，認為「外國會有意見」。議員葛珮帆則表示，常與「救人組」協作，指他們工作值得讚賞，形容「好幫得手」。局方提到，將來會引入求助熱線「1868」的WhatsApp及WeChat版本，讓有需要的市民有更多渠道接觸到「救人組」。