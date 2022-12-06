每年1200萬人訪郊野公園　第一期9行山徑已完成改善

郊野公園一向是市民假日放鬆身心的熱門勝地，但由於近年訪客大增，政府推出計劃改善郊野公園設施及環境。根據最新立法會文件顯示，過去數年，本港每年約有1,200萬遊客到訪郊野公園，政府目前已完成「行山徑第一期改善計劃」下9條行山徑的優化工程；而「行山徑第二期改善計劃」，目標於2025/26年前完善另外10條行山徑的旅遊配套，進一步豐富綠色旅遊資源。

政府在2021/22年度《財政預算案》中預留了5億港元供漁護署在部分郊野公園進行多項優化設施的工程，另又預留了5,500萬港元供旅遊事務署聯同漁護署開展「行山徑第二期改善計劃」的工作。而在「行山徑第一期改善計劃」下，有9條行山徑已完成優化工程，包括於2021/22年完成麥理浩徑第四段（馬鞍山郊野公園）、衞奕信徑第二段（大潭郊野公園及大潭郊野公園鰂魚涌擴建部分）及橋咀郊遊徑（橋咀郊野公園），而最後一條位於流水響至鶴藪雙塘徑（八仙嶺郊野公園）的優化工程亦已於2021年年底展開，料將於2022年第4季完成。

至於「行山徑第二期改善計劃」方面，將包括10條行山徑作優化工程，包括獅子山歷史徑（獅子山郊野公園）、城門歷史徑（城門郊野公園）、香港仔畔塘徑（香港仔郊野公園）及鳳凰徑第三段（南大嶼郊野公園）等。此外，政府近年亦有進行改善郊野公園廁所設施的工作，目前漁護署已展開新娘潭路和大潭篤廁所的重建工程，另進行大嶼山伯公坳建造新廁所的施工前勘探工程，預計此3個廁所的建造工程會在2024至2025年完成。