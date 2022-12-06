情侶沙田參與暴動　今各被判囚4年半

年輕情侶涉嫌在2019年10月1日參與沙田示威衝突，之後手拖手逃走時被捕。他們否認暴動罪受審，早前雙雙被裁定罪名成立，押後至今（6日）在區域法院判刑。法官謝沈智慧形容當日現場猶如戰場，批評被告目無法紀，參與是次有計劃的暴動，而且毫無悔意，認為教導所刑罰不能反映嚴重性，判2人同入獄4年6個月。

2名被告依次為謝浩綸（22歲、學生）及熊詩婷（20歲、女、學生）。他們被控於2019年10月1日，在沙田正街與獅子山隧道公路的交界處附近參與暴動。控方案情指，警方展開驅散行動期間，見到2人牽着手逃跑，其後他們雙雙被制服。他們當時分別被搜出頭盔、防毒面罩、手袖、手套及眼罩等物品。被告辯稱當日是前往馬鞍山行山，但法官不接納說法，考慮到2人的裝備、被捕位置、逃走後的反應，裁定2人暴動罪成。

法官今判刑時指，是次暴動歷時約4小時，數百至千人參與堵路，肆無忌憚破壞公共設施，不但與警對峙，更有人縱火。示威者以警員為目標，挑動市民情緒，損害警民關係，亦加深不同政見人士的分歧。法官指，判刑須具懲罰及阻嚇性，以本案案情嚴重程度而言，不適合判入教導所，遂以監禁4年9個月作量刑起點，考慮到2人尚算年輕，又曾參與義工，酌情減刑3個月，總刑期為4年6個月。

案件編號：DCCC 632/2021