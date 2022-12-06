政Whats噏：立會大樓擴建有噪音　秘書處：將分時段進行工程

立法會大樓正進行擴建工程，但有議員辦事處反映話有噪音喎。有見及此，立法會秘書處話已經了解情況，無可避免平日有工程嘅，但為進一步減低影響，承辦商將會將有聲響嘅工程分階段進行。

秘書處向議員發出文件，話承辦商依家喺立法會大樓10樓做緊防護台工程，預料出年2月完成。為保障大樓使用者安全，由本周起至明年1月中，暫停開放5樓天台花園，但5樓咖啡閣就唔會受影響嘅。

由於有議員辦事處話上述工程喺日間進行期間，曾間歇發出噪音。秘書處同相關議員辧事處同承辦商了解後，話儘管噪音工作已盡量安排喺非辦公時間，即係包括平日晚間、周末同公眾假期)進行，但由於大樓喺原址擴建，無可避免要喺平日日間進行一啲必要工序，當中包括可能產生若干聲響嘅工作，先可盡量確保擴建工程如期完成。喺平衡各方需要，工程承辦商會盡量將有聲響嘅工程安排喺朝早10點前、午飯時段即下午1時至2時，同埋下午6點後。秘書處仲話如果有需要，議員可以預訂立法會大樓3樓嘅7間會客室，或者中信大廈嘅13樓共用空間。